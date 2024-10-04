Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн

Пропажа дочери Успенской Тесты Скандал с похоронами Добрынина Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркаломТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похоронСтрашный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сынаДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына

Лента новостей

Пятница 4 октября

16:53Уехавшая Пугачева до сих пор наживается на россиянах 16:01Звезде "Гардемаринов" Харатьяну продали "китайца" в залоге 14:57Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн 14:47Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате 14:21ТЕСТ: угадайте фильм про Москву по строчке из звучащей в нем песни 13:39Тест: угадай советский фильм по цвету губной помады актрисы 12:50Как небольшая комната: стоимость шикарного гроба Вячеслава Добрынина поразила народ 12:19Этот легкий и свежий салат поможет сбросить лишние килограммы: простой рецепт на 5 минут 12:01"Не стесняясь взрослых!": публичный поступок старшего сына довел до слез Судзиловскую 12:00Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино" 11:23Задыхающегося Збруева экстренно госпитализировали в Москве 10:43Пережившая тежелый развод Штурм обратилась к Муцениеце на фоне скандала с Прилучным 09:14Бледанс боится раскрывать личность своего любовника из-за болезненного провала 08:1040-летняя актриса-космонавт Пересильд выглядит ровесницей 15-летней дочери 06:47Вспыльчивая Бородина пришла в ярость из-за слов о содержании Сердюкова 03:23Анджелину Джоли видели в компании молодого певца дважды за неделю: новый роман? 00:14Сегодня Евгению Осину могло исполниться 60: вспоминаем яркую жизнь дворового романтика 20:38Адвокат Добровинский раскрыл имя девушки, засветившейся с Абрамовым 18:51Тест на знание советских фильмов: лишь 1 человек из 10 сможет ответить на все вопросы 18:07Вокруг похорон Добрынина зреет скандал 17:11Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок 17:00Дочь Успенской обнаружили вдали от дома 16:04Простой и вкусный яблочный пирог, который получится у каждой хозяйки 15:36Бородина пнула бывшего мужа на фоне разговоров об их воссоединении 14:20Тест: угадай знаменитый советский фильм по кадру с таксистом 13:33Покинувшая Россию жена Петросяна светится от счастья: А где же семья? 11:54Простой рецепт обеда на скорую руку: что приготовить с собой на работу 11:28Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции 10:17Анонимный источник сообщил о точном местонахождении пропавшей дочери Успенской 09:28Гагарину застукали за встречей с новым таинственным мужчиной 06:43Как решение проблем с зубами влияет на уверенность в себе 03:26Топ 5 страхов перед началом ортодонтического лечения 02:58Здание выгорело и рухнуло: страшный пожар уничтожил один из лучших театров страны 00:19День рождения Джигарханяна: вспоминаем главные роли культового актера СССР 23:15Сочные ягодки: Кравец без белья потрясла упругой грудью 21:11Прошло заседание суда между Прилучным и Муцениеце: Агата расстроена 17:48Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона 17:21Молодой избранник взбесил Бородину своим обращением 16:24Кушанашвили вышел на связь после операции: Я выжил 15:45Костенко призналась, что увела Тарасова из семьи 14:51Всерьез заговорили о разводе принца Гарри и Меган Маркл: что будет с детьми? 13:17Москвичи смогут получать городские баллы за покупки на рыбном рынке в Митине 12:52СМИ: Абрамов закрутил роман с 20-летней копией Алсу после развода 11:58Закопают вместе с ним: обнародован список вещей, которые положат в гроб к Добрынину 11:57Тест: угадай любимый советский фильм по другу главного героя 10:33В жизни Ковальчук и Чумакова произошло крайне важное событие: Как закалялась сталь 09:05Адвокат оценил шансы бывшего мужа Пелагеи запретить выезд дочери за границу 06:15Бывшая любовница готовится снять для Netflix остросюжетный триллер о жизни Павла Дурова 03:08Неосторожность Бритни Спирс привела к инциденту: Ударил мне прямо в лицо 00:13Сати Казанова отмечает 42-летие: вспоминаем яркий путь звезды "Фабрики звезд"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн
163

5 и 6 октября в кинопарке "Москино" пройдет уникальная развлекательная программа, которая привлечет как взрослых, так и детей. Гостям предоставится возможность стать частью культовых советских фильмов, снявшись в увлекательных сценах на натурных площадках.

В рамках мероприятия будут организованы танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, где участники смогут проявить свои таланты и научиться чему-то новому. Кроме того, планируются костюмированные фотосессии, которые позволят запечатлеть незабываемые моменты в атмосферных декорациях.

Кинопарк "Москино" предлагает не только участие в мастер-классах, но и иммерсивные шоу, квесты и разнообразные концертные программы. Гости смогут погрузиться в мир кино и насладиться живыми выступлениями артистов. В кинотеатре "Москино Кинопарк" будут представлены как классические фильмы, так и новинки российского кинематографа, что позволит каждому найти что-то по душе. Для юных зрителей подготовлены специальные показы мультфильмов, которые подарят радость и веселье.

Кинопарк "Москино" является частью масштабного проекта "Москва — город кино" и представляет собой важный элемент Московского кинокластера. На данный момент завершен первый этап развития парка, в ходе которого были построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них можно выделить декорации таких мест, как "Центр Москвы", "Витебский Вокзал", "Партизанская деревня", а также оригинальные локации, такие как "Ковбойский городок" и "Питерский Бар". Также здесь располагается Парк сказок, который станет настоящим раем для детей.

Билеты на мероприятия можно приобрести онлайн. Это удобный способ заранее обеспечить себе вход и избежать очередей на месте. К тому же онлайн-покупка дает возможность выбрать наиболее удобное время посещения и гарантировать себе участие в самых интересных активностях. Не упустите шанс стать частью этого яркого события в мире кино и развлечений.

Шоу-бизнес в Telegram

4 октября 2024, 14:57
Фото Е. Самарин / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате
Этой осенью кинопарк "Москино" приглашает всех жителей и гостей столицы на уникальные киновыходные, которые состоятся 5 и 6 октября. Они обещают стать настоящим праздником для всей семьи, ведь программа включает множество интересных мероприятий. Для маленьких посетителей подготовлены анимационные спортивные программы.

Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"

Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"
Кинопарк "Москино" быстро завоевывает популярность среди жителей и гостей столицы, становясь важным культурным центром. Это место привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Здесь можно не только погрузиться в мир кино, но и стать свидетелем создания фильмов, которые впоследствии будут радовать зрителей на больших экранах.

Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок

Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок
"Москино" позволяет посетителям оказаться на месте героев фильмов, заявил Бондарчук. Кинопарк "Москино" открывает новые горизонты для съемок и позволяет зрителям почувствовать себя героями фильмов.

Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона

Губернатор Подмосковья обсудил с участниками программы "Время героев" стажировку в правительстве региона
Стажировка участников программы "Время героев" в правительстве Московской области завершилась. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил результаты с участниками программы, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья. Программа "Время героев", инициированная президентом России, направлена на подготовку участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Москвичи смогут получать городские баллы за покупки на рыбном рынке в Митине

Москвичи смогут получать городские баллы за покупки на рыбном рынке в Митине
Рыбный рынок "Москва – на волне", открывшийся в Митине, стал новым участником городской программы лояльности "Миллион призов". Это уже второй рыбный рынок в столице, и он предлагает уникальную возможность получать дополнительные преимущества за покупки. Первый рынок, расположенный в Косино-Ухтомском районе, привлек более миллиона покупателей с момента своего открытия, что свидетельствует о высокой популярности такого формата.

Выбор читателей

03/10ЧтвТест на знание советских фильмов: лишь 1 человек из 10 сможет ответить на все вопросы 03/10ЧтвАнонимный источник сообщил о точном местонахождении пропавшей дочери Успенской 02/10СрдПрошло заседание суда между Прилучным и Муцениеце: Агата расстроена 03/10ЧтвВокруг похорон Добрынина зреет скандал 02/10СрдМолодой избранник взбесил Бородину своим обращением 03/10ЧтвТест: угадай знаменитый советский фильм по кадру с таксистом