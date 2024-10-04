Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате

Этой осенью кинопарк "Москино" приглашает всех жителей и гостей столицы на уникальные киновыходные, которые состоятся 5 и 6 октября. Они обещают стать настоящим праздником для всей семьи, ведь программа включает множество интересных мероприятий.



Для маленьких посетителей подготовлены анимационные спортивные программы. Дети смогут участвовать в увлекательных состязаниях, таких как перетягивание каната и викторина о животном мире. В игре "Черчение" юные участники проверят свои знания о геометрических фигурах, а также примут участие в играх с парашютом. Все эти мероприятия будут проходить с 11:00 до 17:00 в оба дня.



Особое внимание уделено творчеству: 6 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдет выступление художника, который с помощью песочной анимации воссоздаст известные сюжеты. После этого все желающие смогут попробовать свои силы на мастер-классе по рисованию на песке.

Для детей от трех лет в кинопарке будут работать различные аттракционы, среди которых экскаваторы, двухэтажная карусель и карусель "Чебурашка". Это отличная возможность для малышей весело провести время.

В то же время, взрослые посетители смогут насладиться иммерсивными шоу в уникальных декорациях, где они смогут примерить образы знаменитых героев российского кино. Например, в декорации "Питерский бар" будет воссоздана сцена из фильма "Три мушкетера", а "Ковбойский городок" станет местом встречи с мистером Джонни Фестом из "Человека с бульвара Капуцинов".

На площадке "Центр Москвы" пройдет квест, где актеры разыграют сцены из культовых фильмов о столице, а участники должны будут угадать названия этих лент.

Музыкальная программа также не оставит никого равнодушным. На площадке "Театр Гонзаги" зрителей ждет выступление единственной в мире говорящей собаки и квартета виолончелистов из Российской академии музыки имени Гнесиных. В воскресенье танцевальные номера представят воспитанники студии "Дети Солнца".

Кроме того, в кинотеатре кинопарка будут проходить бесплатные показы семейных фильмов, таких как "Сказочный патруль. Шоу продолжается" и "Кощей. Начало". Для желающих увидеть платные показы представлены такие картины, как "Весна на Заречной улице" и "Особенности национальной больницы".

Экскурсионная часть выходных включает популярную программу "Киноэкспедиция", где гости узнают секреты создания декораций и тонкости кинопроизводства. Также запланированы мастер-классы по художественному гриму, актерскому мастерству и танцам.

Кинопарк "Москино" готовится стать крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире, что привлечет туристов и увеличит число посетителей до 10 миллионов в год. Более подробную информацию о мероприятиях можно найти на официальном сайте.