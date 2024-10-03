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Четверг 3 октября

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Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок

Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок
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"Москино" позволяет посетителям оказаться на месте героев фильмов, заявил Бондарчук.

Кинопарк "Москино" открывает новые горизонты для съемок и позволяет зрителям почувствовать себя героями фильмов. Об этом рассказал актер и режиссер Федор Бондарчук в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"Мы с коллегами часто обсуждаем рост производства в России. Создание такого масштабного кинопарка, как наш, предоставляет дополнительные возможности для съемок, и мы, как кинематографисты, этому очень рады. В данный момент мы работаем над проектом "Буратино", где смогли построить целый город с улицами, домами, скульптурами и всей необходимой инфраструктурой, включая городской театр", – отметил Бондарчук.

Он добавил, что экскурсии по съемочным площадкам формируют новую традицию, которая объединяет зрителей и создателей кино.

"Кинопарк не только позволяет реализовать самые амбициозные идеи и создавать целые города, но и сохраняет это кинонаследие для будущих поколений. Декорации можно посетить, и зрители могут оказаться практически в кино, стать частью истории. Так зарождается новая традиция, которая связывает зрителей и кинематографистов", – подчеркнул Бондарчук.

Первая очередь кинопарка "Москино" в ТиНАО была открыта 7 сентября. На сегодняшний день парк занимает площадь в 180 гектаров и включает 18 натурных съемочных площадок, четыре павильона, музей техники, гостиницу и образовательный центр с классами, кинотеатром и залом для мероприятий. К 2030 году его площадь планируется увеличить до более чем 1,1 тысячи гектаров.

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3 октября 2024, 17:11
Федор Бондарчук. Фото: пресс-служба Art pictures studio
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

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