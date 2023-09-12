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Понедельник 11 сентября

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Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов

Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов
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Доля алкоголя в квасе известных марок втрое превысила норму. Нарушения зафиксировали эксперты по качеству продукции.

Представители Национального союза защиты прав потребителей провели экспертизу товаров, которые приобрели в супермаркетах распространенных торговых сетей. Как отмечает URA.RU, в нескольких бутылках кваса обнаружили отнюдь не безопасное содержимое. Реальный процент спирта превысил норму (1,2%) в три раза.

Фактически такая продукция является алкогольной, но дети не знали и пили, ведь продажа кваса разрешена без ограничений по возрасту. Кроме того, употреблять напиток с "подвохом" опасно водителям, которые садятся за руль, передает "Царьград".

Общественники сдавали квас на проверку в лабораторию, чтобы нарушения были зафиксированы, а об итогах экспертизы сообщили правительству. Разбираться, почему на полках супермаркетов появился нестандартный квас и как можно решить проблему, доверили Роспотребнадзору.

Тем временем ОСН пишет, что российская власть стремится популяризировать здоровый образ жизни. Алкоголь, по словам министра здравоохранения, является психоактивным веществом — воздействует на нервную систему, человеческое мышление и эмоциональный фон.

Таким образом, покупая квас в супермаркете, стоит задуматься: а точно ли он безопасен? В зоне риска находятся дети, а также взрослые, которые управляют транспортом.

12 сентября 2023, 02:04
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Известия✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Алкоголизм, колония, болезни: что стало с актерами из фильма "Все будет хорошо!" после съемок

Кадр из фильма &quot;Все будет хорошо!&quot;
Кадр из фильма &quot;Все будет хорошо!&quot;
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр youtube.com
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Всё будет хорошо&quot; (1995)
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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