Как избежать появления диких животных в населенных пунктах

Что делать, чтобы дикие животные не появлялись в населенных пунктах? Такой вопрос является актуальным для многих россиян.

Недавно людей шокировал случай, когда медведь неожиданно объявился средь бела дня в Костроме. Животное бродило по улицам города, распугивая прохожих, и даже пыталось напасть на двух мужчин на улице Ткачей.

Охотовед и зоолог Михаил Кречмар рассказал, что косолапого привлек голод, который он пытался утолить на местных помойках. Зоолог уточнил, что популяция медведей, поэтому звери начинают искать пропитание рядом с человеческим жильем. "Медведей становится больше везде, численность растет по всей стране… Причина, почему они заходят в населенные пункты, очень простая – они представляют для них неограниченный источник пищи. Если бороться с мусором в населенных пунктах, то 90% всех проблем с медведями можно избежать", – цитирует эксперта "Царьград".