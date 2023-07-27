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О чем важно помнить во время путешествия на авто?

О чем важно помнить во время путешествия на авто?
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Для многих путешествие на машине становится основным способом увидеть красоты родины.

"Вести Подмосковья" пообщались с экспертами, которые рассказали, на что лучше всего обратить внимание, если вы собираетесь в отпуск на авто. Во-первых, стоит помнить, что такая поездка может подойти не всем. "Это отдых для тех, у кого есть время в запасе, исправный автомобиль и желание увидеть больше, чем обычно принято", – говорит председатель Студенческого координационного совета Профсоюза Виктор Шабельник.

Во-вторых, стоит трезво оценивать свой водительский опыт. Новичкам стоит заранее продумывать маршрут, избегая перемещений в ночное время. Помимо этого, стоит еще до отъезда понять, где на пути будут заправки, санитарные остановки и ночевки. "Если отправление намечено на туристический сезон, то лучше выбирать день выезда в будни", – отметила основатель проекта "Винная экспедиция" Юлия Зырина.

В-третьих, важно подготовить машину к дальнему путешествию. Необходимо пройти полное техобслуживание, проверить документы, взять аптечку, наличные, аварийный знак, трос, запасное колесо, домкрат и инструменты для мелкого ремонта. Лучше всего оформить страховку, записать телефоны спасения и экстренных служб.

Даже если вы планируете однодневный маршрут, стоит взять с собой сменный комплект одежды, пятилитровую бутылку воды, средства гигиены и заранее уточнить, можно ли на маршруте где-то переночевать.

27 июля 2023, 02:09
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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