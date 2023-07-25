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Вторник 25 июля

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На Московском урбанфоруме в "Лужниках" расскажут о подготовке собак-спасателей

На Московском урбанфоруме в "Лужниках" расскажут о подготовке собак-спасателей
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У посетителей будет возможность пообщаться с кинологами и их четвероногими напарниками.

Кинологи столичного Пожарно-спасательного центра расскажут о тренировках со служебными собаками в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости смогут пообщаться со специалистами по средам и пятницам с 10:00 до 13:00 и в субботу с 13:00 до 16:00.

Сотрудники центра расскажут о подборе, воспитании и подготовке собак. Одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек.

Московская кинологическая группа из 14 человек входит в состав аварийно-спасательного отряда №6. Специалисты готовят собак разных пород – лабрадоров, баварских гончих, белых швейцарских овчарок и других.

На специальной тренировочной площадке специалисты центра и служебные собаки регулярно оттачивают свои навыки. Проводятся выездные занятия в лесопарках Москвы и в зданиях, где имитируют обрушения.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Площадки расположатся в парке "Зарядье", в спорткомплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.

Узнать о программе Московского урбанистического форума можно на официальном сайте.

25 июля 2023, 14:31
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

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