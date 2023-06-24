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Суббота 24 июня

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Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходной день

Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходной день
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Жителей столицы попросили максимально воздержаться от поездок по городу.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на дорогах. Собянин попросил своевременно сообщать 112 о нештатных ситуациях.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр.

24 июня 2023, 18:32
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан"

"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан"
Ясновидящая считает, что трагедия произошла из-за того, что создатель батискафа ослушался духов, которые просили оставить их в покое. Несколько дней весь мир с замиранием сердца наблюдал за поисками пропавшего батискафа "Титан".

Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
Мэр попросил жителей столицы сохранять спокойствие. Собянин обратил внимание на сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города.

Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции
Городские службы работают в полном объеме. "В Москве введен режим контртеррористической операции.

Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
В столице проводятся антитеррористические мероприятия. "В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности", – сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий
Пустующие участки интегрируют в городское пространство. На месте заброшенных пространств появляются парки, скверы и общественные пространства для всех возрастов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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