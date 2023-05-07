Стало известно о закрытии Малого драматического театра

Артисты и зрители возмутились закрытием театра.

В Сети широко обсуждается событие, произошедшее в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга – закрытие учреждения культуры. Малый театр опечатали до 12 мая после того, как 5 мая там целый день провели представители Роспотребнадзора.

Ходят слухи, что театр могут закрыть на неопределенный срок. Артисты МДТ не скрывают своего недовольства и огорчения, выражая это и за кулисами, и в интервью со СМИ.

Заслуженный артист России Сергей Козырев, который посвятил театру более 40, поделился своим мнением о ситуации. Артист очень огорчен таким решением и не видит весомых причин для закрытия учреждения культуры.

Малый драматический театр – это не только учреждение культуры, но и кусочек истории нашей страны. К сожалению, закрытие театра вызвало бурю эмоций не только среди артистов, но и среди их поклонников.

Театр уникален своими постановками и стремлением к новым творческим решениям. Он имеет своих постоянных зрителей.