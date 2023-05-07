Стало известно о закрытии Малого драматического театра

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Все идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередьВсе идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередь В молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию РотаруВ молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию Ротару "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Воскресенье 7 мая

13:01"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга 12:48Печальная новость: скончался актер из "Убойной силы" 12:33Бедный Юдашкин: москвичи обсуждают странности скандальных похорон кутюрье 12:19Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках" 12:09Полицейского поймали на взятке коньяком 11:33Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву 11:23"Бабушка": 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком 11:12Стало известно о закрытии Малого драматического театра 08:03Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года 06:31Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают? 04:07Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога 02:03"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео 00:23Как связаны диабет и прием кефира? 22:35Как избавиться от блоков и зажимов 20:09"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами 19:41Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео 19:01Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III 18:20"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 18:00Попавший в ДТП водитель сбил предупреждающий об опасности знак 17:30Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть 17:00Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина 16:20Что известно о проблемах Крида с налогами 15:40Массовая авария на КАД попала на видео 14:36Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина перепутали с концертом Пугачевой 14:20Новая песня Макса Фадеева цепляет 14:08Заодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище 13:40Как Пугачева стала героиней похорон Юдашкина: история о самолете за девять миллионов 12:53В машине Захара Прилепина ехала его дочь 12:18В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина 12:02Смерть на свидании: как разводной мост стал причиной гибели молодой девушки 11:42Черная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина 11:22Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина 11:02Народ набросился на замеченного на кладбище Зверева 10:42Опасность в домашней аптечке: ребенок попал в больницу из-за обычных таблеток 10:24Крымский мост открыли для движения машин после перерыва 08:00Принцы Гарри и Уильям о драке перед камерами: Мы столкнулись с серьезной проблемой 06:19Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео 04:18Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях 02:15Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое 00:03"Полететь сможет не каждый": жесткое решение авиакомпаний обрубило народу крылья 21:51Почему Этуш не хотел отпускать единственную дочь в США 20:44"Идут изменения в позвоночнике": Сгорбленная жена Михалкова попала в беду 19:50Пустился в разгул: брошенный Пугачевой Галкин* подверг детей смертельной опасности 18:53Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян 18:11Виктория Боня заявила о создании собственного "Тиндера" в России 17:25Сергей Маковецкий отказался от роли в российском кино 17:00"Нам надо в президентки идти": Лазарева* и Вайкуле поделили российский бюджет 16:40Как госпитализация Петросяна связана с операцией и осложнениями на сердце 16:20Владимир Пресняков на время перестал дышать после трюка в бассейне 16:00"Какая же это гадость": Лариса Гузеева закатила скандал после похорон
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стало известно о закрытии Малого драматического театра

Стало известно о закрытии Малого драматического театра
115

Артисты и зрители возмутились закрытием театра.

В Сети широко обсуждается событие, произошедшее в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга – закрытие учреждения культуры. Малый театр опечатали до 12 мая после того, как 5 мая там целый день провели представители Роспотребнадзора.

Ходят слухи, что театр могут закрыть на неопределенный срок. Артисты МДТ не скрывают своего недовольства и огорчения, выражая это и за кулисами, и в интервью со СМИ.

Заслуженный артист России Сергей Козырев, который посвятил театру более 40, поделился своим мнением о ситуации. Артист очень огорчен таким решением и не видит весомых причин для закрытия учреждения культуры.

Малый драматический театр – это не только учреждение культуры, но и кусочек истории нашей страны. К сожалению, закрытие театра вызвало бурю эмоций не только среди артистов, но и среди их поклонников.

Театр уникален своими постановками и стремлением к новым творческим решениям. Он имеет своих постоянных зрителей.

7 мая 2023, 11:12
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фонтанка✓ Надежный источник

"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга

"Ушел от нас": Орбакайте оплакивает смерть близкого друга
Артистка в шоке от случившегося. На днях стало известно, что скончался режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов.

Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках"

Состоится ли концерт "Би-2" в "Лужниках"
Концерт группы "Би-2", запланированный на 10 июня в "Лужниках", могут отменить. Поговаривают, что концерт, вероятно, перенесут на другую дату или в другое место, но точной информации пока нет.

Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву

Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву
Результат работы нейросетей, которым дали задание обработать фотографию пришедшей на похороны модельера Валентина Юдашкина артистки Аллы Пугачевой могут удивить. Иногда случается так, что даже на собственных похоронах человек не оказывается в самом центре общественного внимания.

"Бабушка": 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком

"Бабушка": 49-летнюю Миронову отправили няньчиться с внуком
Сыну артистки всего три года. Мария Миронова дважды мама.

Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога

Как огурцы могут вылечить геморрой? Заключение проктолога
Женщины и мужчины могут быть по-разному подвержены геморрою. Геморрой возникает из-за неправильного образа жизни и вредных привычек.

Выбор читателей

06/05СбтЧерная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина 06/05СбтСелфи на фоне покойника: похороны Юдашкина перепутали с концертом Пугачевой 05/05ПтнСемейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой 05/05Птн"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь 05/05ПтнКуда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян 06/05СбтМоре слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина