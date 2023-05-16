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Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев"

Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев"
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На привокзальной площади аэропорта планируют развернуть зрелищную экспозицию.

В Ямало-Ненецком автономном округе вовсю готовятся к всероссийской акции "Ночь музеев", и даже аэропорт Нового Уренгоя не стал исключением. Впервые территория аэровокзала станет временной музейной площадкой в рамках культурного проекта.

Как передает URA.RU, 20 мая с 18 до 21 часа гостям хотят показать уникальную технику и даже рассказать о принципах ее работы. Экспозиция придется по вкусу неравнодушным к авиаинженерии личностям. Остальные же смогут расширить кругозор, узнав нюансы того, как самолеты готовят к вылету.

Напомним, что аэропорт Нового Уренгоя — лишь один из многочисленных объектов акции "Ночь музеев". В разных городах страны можно посетить локации на любой вкус. Например, в Москве 20 мая намерены устроить музейное ралли "Тур культур".

"Участники за рулем ретроавтомобилей поедут в тур по музеям, где выполнят задания по экспозициям", — информирует телеканал "360".

16 мая 2023, 08:00
Новый Уренгой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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