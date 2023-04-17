Военком Москвы: Цифровые повестки будут тестово рассылаться после постановления правительства

Главный комиссар внес ясность.

В понедельник, 17 апреля, военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги", по СМС и мобильному телефону будет возможна лишь после того, как в правительстве примут соответствующее постановление.

Ранее главный комиссар столицы рассказал, что рассылка электронных повесток будет осуществляться уже во время весеннего призыва 2023 года. При этом Локтев счел нужным отметить, что прежний законодательный порядок с теми же правилами направления граждан на военную службу все равно действует.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий рассылку электронных повесток. В документе также идет речь об ограничениях для граждан, которые получили такие оповещения, но не явились в военкомат. Электронные повестки будут дублировать те, что направлены в письменной форме.

Повестка, отправленная в электронном виде, будет считаться врученной с того момента, как она появится в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".