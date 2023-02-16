"Постоянные неудачи": как определить, что на дом наслали порчу

Если в доме царит беспорядок, а поломки и происшествия стали чем-то обыденным, проблема может крыться в отрицательном энергетическом посыле. Специалист в сфере мистики Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как определить, что на дом наслали порчу:
- продукты быстро приходят в негодность;
- перегорают лампочки, замыкает проводка, барахлит электроника;
- прорывает трубы, регулярные засоры;
- бьются зеркала;
- рушится мебель.
Если факт порчи очевиден, ее срочно нужно снимать, считает экстасенс. Иначе могут возникнуть проблемы похуже, как "потеря работы, денег или сужение материальных каналов, а также постоянные неудачи".