"Постоянные неудачи": как определить, что на дом наслали порчу

Признаки порчи по мнению экстрасенса.

Если в доме царит беспорядок, а поломки и происшествия стали чем-то обыденным, проблема может крыться в отрицательном энергетическом посыле. Специалист в сфере мистики Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как определить, что на дом наслали порчу:

продукты быстро приходят в негодность;

перегорают лампочки, замыкает проводка, барахлит электроника;

прорывает трубы, регулярные засоры;

бьются зеркала;

рушится мебель.

Если факт порчи очевиден, ее срочно нужно снимать, считает экстасенс. Иначе могут возникнуть проблемы похуже, как "потеря работы, денег или сужение материальных каналов, а также постоянные неудачи".



