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Суббота 11 февраля

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День почитания Трех Святых 12 февраля: что нельзя делать в православный праздник

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12 февраля православная церковь празднует Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

История

Мудрые деятели своего времени Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст отмечены в истории во второй половине IV века. Всю свою жизнь они провели, трактуя основные мысли христинства. Именно на их разговорах и житье построены догмы современной Православной церкви. Полное название праздника — Собор Вселенских учителей и святителей.

Связавшие однажды свою жизнь с церковью, почитаемые боролись с неправильным толкованием христинства и разъясняли основы понимания веры. При этом, трое святых были тесно связаны друг с другом. Так, выбирая в Константинополе Вселенского Учителя Церкви, митрополит Евхаитский Иоанн заявил: нет среди трех умнейшего или главного, святые равны между собой. А значит и учителей следует оставить в таком порядке.

Традиции и приметы

За дверь выставляли давно неношенную обувь, чтобы вернуть в семью благополучие и счастье.

12 февраля накрывали на стол и приглашали близких разделить трапезу. Обязательно подавали мясные блюда.

Считалось, что если заяц забежит во двор, то погода в конце зимы будет сильно испорчена.

А если снегирь запел скрипучую песню, будет вьюга.

Какие запреты соблюдают 12 февраля

В этот день женщинам не стоит прясть, а также вязать и стирать. Мужчинам же нельзя было отправляться на охоту.

12 февраля не отправляли охотников за пределы обитаемой местности. В лесу был очень высокий риск попасть на агрессивное животное. Они нападали на людей.

Нельзя ссориться с близкими, ревновать и ругаться. Лучше наоборот — наладить отношения с давними друзьями.

12 февраля 2023, 00:02
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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