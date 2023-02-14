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Вторник 14 февраля

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Половой гигант, мастер спорта по "отлизу" и расист: кого можно встретить в приложениях для знакомств

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Цирк уродов из дейтинговых приложений. Смешная подборка в честь 14 февраля.

14 февраля – День святого Валентина. Какой замечательный праздник для тех, кто находится в романтических отношениях! Ведь здорово, что можно лишний (на самом деле нет) раз сказать любимому человеку, что он важен, нужен и дорог.

Правда, для тех, кто свою "половинку" пока не встретил, 14 февраля порой оборачивается настоящим адом. Еще бы! Везде влюбленные, цветы, сердечки, а ты один. Некоторые в попытках заполнить пустоту в сердце направляются в приложения для знакомств, надеясь там встретить "того самого" человека. Стоит отметить, что порой эти попытки заканчиваются успехом, но на пути к нему приходится перелистывать тонну странных, а порой и пугающих анкет.

"Дни.ру" сделал подборку нелепых, смешных и даже слегка оскорбительных объявлений из дейтинговых приложений.

Предложение, от которого невозможно отказаться, дайте два

Фото: Дни.ру

Спасибо, Игорь, очень заманчиво, "труханы" 10 из 10

Фото: Дни.ру

А где мастеров спорта по такому делу раздают? Пароли-явки на стол

Фото: Дни.ру

А грамота за "Русский медвежонок" есть?

Фото: Дни.ру


Комплимент дня

Фото: Дни.ру


Расист дня

Фото: Дни.ру


Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое

Фото: Дни.ру


Марат Башаров, ты меня не побьешь!

Фото: Дни.ру


Зона бикини заслужила отдельного внимания

Фото: Дни.ру


Дорогая, ты ошиблась адресом, это не банк спермы

Фото: Дни.ру

14 февраля 2023, 08:40
Фото: Petrov Sergey / News.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
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