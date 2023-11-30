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Четверг 30 ноября

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На выставке "Россия" 1 декабря пройдет яркая церемония зажжения новогодних елей

На выставке "Россия" 1 декабря пройдет яркая церемония зажжения новогодних елей
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Церемонию откроют 18 национальных Дедов Морозов.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ зажгут 360 тысяч огней на 90 елках. Деревья наряжены в традициях народных промыслов в честь каждого российского региона и самого мероприятия.

Например, елка Красноярского края отражает облик сибирских лесов. Новогоднее дерево из Адыгеи декорировали шарами с национальным орнаментом.

Церемонию зажжения проведут 18 национальных Дедов Морозов. Начало в 16:30.

Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года. Участие принимают 89 российских регионов, 20 крупных корпораций, а также федеральные ведомства и общественные организации.

В рамках мероприятия Москва представила инновационные проекты для регионов в различных сферах. Интерактивная экспозиция столицы расположена в павильоне №75 на ВДНХ.

30 ноября 2023, 12:48
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
Телеграм-канал "Россия. Поехали!"✓ Надежный источник

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