На выставке "Россия" 1 декабря пройдет яркая церемония зажжения новогодних елей

Церемонию откроют 18 национальных Дедов Морозов.



На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ зажгут 360 тысяч огней на 90 елках. Деревья наряжены в традициях народных промыслов в честь каждого российского региона и самого мероприятия.

Например, елка Красноярского края отражает облик сибирских лесов. Новогоднее дерево из Адыгеи декорировали шарами с национальным орнаментом.

Церемонию зажжения проведут 18 национальных Дедов Морозов. Начало в 16:30.

Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года. Участие принимают 89 российских регионов, 20 крупных корпораций, а также федеральные ведомства и общественные организации.

В рамках мероприятия Москва представила инновационные проекты для регионов в различных сферах. Интерактивная экспозиция столицы расположена в павильоне №75 на ВДНХ.