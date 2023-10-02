Резкий отказ от алкоголя смертельно опасен: почему

Врач общей практики Мария Беляева рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" об опасности резкого отказа от алкоголя. По словам специалиста, это, прежде всего, противопоказано имеющим серьезную зависимость. Резкие изменения, связанные с внезапным отказом от спиртных напитков после их чрезмерного употребления, могут также нанести удар по здоровью. "В отдельных случаях металкогольный психоз, делирий может иметь смертельный исход", – отметила врач.

Поэтому Беляева не рекомендует бросать пить самостоятельно. Она призывает зависимых обратиться к врачу-специалисту, который даст определенные рекомендации. Самостоятельный отказ от алкоголя возможен только при отсутствии ярко выраженной зависимости, отметила эксперт.