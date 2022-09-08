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Общество
К программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры перед выборами 9-11 сентября

К программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры перед выборами 9-11 сентября

Партнерами программы "Миллион призов" впервые стали фитнес-клуб, смотровая площадка и маркетплейс.
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В Москве уже в пятый раз проводится акция "Миллион призов". За это время многие жители столицы стали победителями программы. Они обменяли призовые баллы на полезные покупки и посещения ресторанов или пожертвовали их благотворительным фондам.

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Недавно к акции присоединились новые партнеры: например, крупный маркетплейс, в котором можно за баллы приобрести не только продукты, но и товары для дома и дачи, одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары, автомобильные запчасти. Еще один партнер программы – российская сеть быстрого питания.

Театры Москвы также присоединились к акции. Победили смогут обменять баллы на билеты на различные постановки. Можно будет посетить спектакли в Театре на Таганке, "Современнике", Ленкоме Марка Захарова, Московском театре кукол, Театре кошек Юрия Куклачева.

Самая высокая смотровая площадка Москвы также будет ждать победителей акции "Миллион призов". За баллы можно будет купить абонемент в фитнес-клуб.

Уже в числе партнеров акции "Миллион призов" – магазины, рестораны, аптеки, развлекательные площадки. Список партнеров еще будет пополняться.

Розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 10, 11 и 12 сентября. Его участниками могут стать жители Москвы, проголосовавшие онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 8 сентября 2022, 15:57 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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