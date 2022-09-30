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Эксперт по стилю представила главные обувные тренды осени 2022 года

Эксперт по стилю представила главные обувные тренды осени 2022 года

Юлия Казакова: Главный обувной тренд можно описать такими словами, как массивность, твердость, устойчивость.
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Обувь сегодня является не просто предметом одежды. Она, безусловно, занимает одно из главных мест в гардеробе стильной женщины. В России принято "встречать по одежке", поэтому на каждое мероприятие необходимо подбирать подходящую обувь. Эксперты по деловым коммуникациям говорят, что от внешнего вида собеседника может в значительной степени зависеть успех переговоров.

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В свою очередь эксперты по стилю рекомендуют женщинам не отставать от модных трендов. Итак, что стоит надевать осенью 2022 года? Об это редакции "Дни.ру" в эксклюзивном интервью рассказала бизнесвумен Юлия Казакова.

Эксперт по стилю подчеркнула, что обувь – это предмет гардероба, который может изменить впечатление об образе человека. По ее словам, женщинам стоит уделять обуви особое внимание. Специалист призвала помнить не только о красоте, но и комфорте.

"Главный обувной тренд можно описать такими словами, как массивность, твердость, устойчивость. Для этой осени это, однозначно, еще и комфорт", – уверена Юлия Казакова.

Она подчеркнула, что самыми модными моделями в 2022 году являются платформы, причем, как с каблуком, так и без. Для любителей ярких образов прекрасно подойдет обувь с фактурной платформой.

Юлия Казакова. Фото: личный архив

Бесспорной классикой остаются сапоги-трубы. В тренде будут все модели. По словам эксперта, шнуровка отлично смотрится на любой обуви, однако может выполнять не функциональную, а декоративную роль.

Модная осенняя обувь – это, конечно, высокие ботфорты, относящие нас к 90-м годам. Осенью в тренде все виды носка и каблука. Для разнообразия Юлия Казакова также рекомендует носить сабо.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 04:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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