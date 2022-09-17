Собрать волю в кулак: почему регулярная мастурбация опасна для здоровья

По данным различных исследований, около 50% женщин и 70% мужчин хотя бы раз в месяц самостоятельно удовлетворяют свои физиологические потребности. Конечно, у мастурбации есть положительные последствия, однако данный анатомический процесс может нести и серьезные риски для организма человека, особенно если заниматься им часто.
Почему регулярная мастурбация опасна для здоровья, объяснила психолог-сексолог Елена Кондрашева. В интервью "Газете.ру" она подчеркнула, что, например, для мужчин частое самоудовлетворение проблемы с эякуляцией, то есть при выделении семенной жидкости.
Кроме того, директор центра семейного и сексуального образования отметила, что немаловажное значение в данной ситуации играет и психологический аспект. По ее словам, у представителей сильного пола может возникнуть привычка достигать желаемого результата за счет, так сказать, самостоятельной работы.
Эксперт уверена, что регулярная мастурбация по итогу может привести мужчину к отторжению от половой партнерши. Об этом сообщает Пятыйканал. По мнению сексолога, отказаться от реальных контактов в пользу самоудовлетворения мужчина может из-за стресса.
"Да, мужчины переживают перед половым актом ничуть не меньше, чем женщины", – подчеркнул психолог.
По ее словам, секс с человеком, в принципе, сложнее, чем мастурбация. Речь идет как о физических нагрузках, так и о психологическом нежелании не удовлетворить женщину. Меж тем, при самоудовлетворении мужчина рискует травмировать орган из-за чрезмерно резких движений.