Пантелеймон Кочанный: что нельзя делать в церковный праздник 9 августа

Православная церковь в этот день чтит память святого Пантелеймона.

История

Пантолеон – именно такое имя носил святой до крещения – родился в 3 веке в Никомедии. Его отец был ярым язычником и мечтал, чтобы сын стал лекарем, а потому отправил его к известному в то время врачу Евфросину, чтобы тот поделился своим опытом. Грезы главы семейства сбылись, однако наследник вскоре принял христианство. Его отношение к вере изменило случайное знакомство с христианином Ермолаем. Но поистине уверовал Пантелеймон, когда молил Господа Бога о спасении жизни пострадавшего от укуса змеи ребенка и был услышан. Именно тогда святой решил всю свою жизнь заниматься безвозмездной помощью нуждающимся.

Традиции

В последствии у Пантелеймона появилось много прозвищ, одно из них – Кочанный. Дело в том, что именно 9 августа народ замечал, как капустные вилки начинают завиваться.

Приметы

Что нельзя делать 9 августа

Стоит отказаться от любых дел, иначе они не увенчаются успехом;

Запрещено трудиться в поле – есть риск накликать беду в виде пожара и удара молнии;

Категорически запрещено брать в руки сено и зерно – это может привести к плохому урожаю;

Нельзя ругаться с медиками и военными, а также наносить им вред;

Не стоит игнорировать беды других людей – как душевные, так и физические.

В этот день наши предки обращали внимание на природные знаки. Низко парящие навозные жуки и возящиеся в стогах сена куры и индейки предсказывали продолжительную хорошую погоду. Дождь и ненастье сулили крики утки, иволги и удодов, хороший улов рыбы-вьюна и ярко выраженный красный цвет в радуге.