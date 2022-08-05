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Как узаконить ремонт в московской новостройке: подробный поэтапный план согласования

Как узаконить ремонт в московской новостройке: подробный поэтапный план согласования

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
В марте прошлого года я стал обладателем бетонной коробки в Москве, которую предстояло превратить в квартиру мечты. Ремонт занял три месяца. Его согласование заняло год. Расскажу обо всех этапах, которые прошел, чтобы помочь тем, кто только начинает это большое дело, не совершить ошибок и сделать все по уму и закону.
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1. Заказываем "Проект переустройства/перепланировки квартиры" (далее – ПРОЕКТ). Это будет ваш основной документ. Выполняющих инженерные изыскания и готовящих проектную документацию организаций в столице множество. Я нашел такую при помощи застройщика своего ЖК.

2. Заказываем "Техническое заключение о состоянии конструкций и возможности производства работ по перепланировке", "Проект системы отопления", "Проект системы водоснабжения и водоотведения", "Проект системы кондиционирования" (если ставите кондиционер), "Проект системы электроснабжения". Потом надо будет получить "Акты освидетельствования скрытых работ" (на герметичность, гидроизоляцию, шумоизоляцию, и т. д.). В реальности проекты, заключения и акты из этого пункта вряд ли понадобятся, но в моем ЖК без них, например, не поставить кондиционер и не снять ограничение на электроэнергию.

Цена пунктов 1 и 2 примерно 130 тысяч рублей.

3. Заказываем на сайте Мосуслуг (Mos.ru) "Решение о согласовании переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме". Для этого там надо заполнить небольшую анкету и подгрузить ПРОЕКТ в электронном виде с цифровой подписью (сделает проектная организация). Срок действия решения – один год. За это время надо сделать ремонт, иначе он будет считаться самовольным и несогласованным.

4. После получения "Решения" из пункта 3 можно приступать к ремонту. Я получил его с третьего раза. В июле 2021 года, например, формулировка отказа Мосжилинспекции была такой: "В связи с получением ответа на межведомственный запрос об отсутствии в Базовом регистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг, в соответствии с Постановлением о "Режиме повышенной готовности в г. Москве" принято решение о приостановлении предоставления государственной услуги". Как говорил профессор Преображенский в "Собачьем сердце": "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее".

4. Если квартира куплена в ипотеку, тогда добавляется несколько этапов. В противном случае переходите к пункту 5 и далее.

4а. Отправляем ПРОЕКТ в страховую компанию, в которой застрахована квартира, и получаем согласие на перепланировку. Дают его бесплатно.

4б. С этим согласием страховой компании и ПРОЕКТОМ (лучше в электронном виде) необходимо обратиться в Банк, в залоге которого находится квартира, и получить его одобрение.

Цена: примерно 6 тысяч рублей.

5. Когда ремонт завершен, необходимо на сайте Mos.ru вызвать приемочную комиссию для оформления "Акта выполненных работ". Ко мне пришел человек и проверил, насколько ремонт соответствует заявленному ПРОЕКТУ. Оказалось, что смеситесь на кухне стоит на 20 сантиметров правее, а встроенные шкафы-купе не выделены на схеме в отдельные зоны. Пришлось переделывать проект под актуальный ремонт и снова на Мосуслугах заказывать новый "Акт выполненных работ".

6. Вместе с ПРОЕКТОМ, "Решением о перепланировке" и "Актом выполненных работ" нужно обратиться в БТИ и заказать обмер помещения. Приходит кадастровый инженер и лазерной рулеткой измеряет все углы, потому что после ремонта с возведением перегородок и штукатуркой стен площадь меняется. В моем случае – на 1,5 метр стала меньше. БТИ делает "Технический паспорт" и "Технический план" на основе обмера. У меня план был сделан в так называемых "красных линиях" с формулировкой "несогласованный ремонт". Ошибка заключалась в том, что дверь в ванную комнату стояла на 10 сантиметров правее, чем это было указано в ПРОЕКТЕ и в обмерах Мосжилинспекции. Пришлось переделывать ПРОЕКТ, самостоятельно готовить эскиз и экспликацию актуальной планировки и отправлять в Мосжилинспекцию для изменения "Акта выполненных работ". К этому времени как раз вышел указ столичного мэра об упрощении согласования перепланировки. После этого Мосжилинспекция уже самостоятельно взаимодействует с БТИ и нужно было лишь заказать новый актуальный "Технический план".

Цена: 2800 стоит "Технический план", 500 рублей – "Технический паспорт" и около 11 тысяч рублей – выезд для обмера квартиры кадастровым инженером. Сумма зависит от площади.

7. В БТИ надо заказать запись кадастровым инженеров на диске всех технических характеристик квартиры, которые получились после всех предыдущих шагов. Этот диск подается в любой центр "Мои документы" вместе с заявлением в Росреестр о внесении изменений. Через месяц вам должны выдать новую выписку из ЕГРН с актуальной информацией о площади и планировке квартиры. Услуга МФЦ оказывается бесплатно.

8. Отнести копию выписки из ЕГРН в бухгалтерию вашего дома. Со следующего месяца сумма платежей в ежемесячной квитанции за услуги ЖКХ должна быть уменьшена, если площадь квартиры после планировки, как в моем случае, стала меньше.

9. Обратите внимание, что платежка из "Фонда капитального ремонта" может приходить со старыми данными. Лучше самостоятельно написать им на сайте (fond.mos.ru) в Электронную приемную и сообщить об изменении площади, если она уменьшилась после перепланировки.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
5 августа 2022, 08:47 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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