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Некроз и плохо заживающие швы: Чем опасна пластика ушей

Некроз и плохо заживающие швы: Чем опасна пластика ушей

Отопластика – распространенная операция, однако даже у нее есть свои риски и противопоказания.
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В современном мире дефекты внешности давно уже не являются приговором. Нередко люди ложатся под нож, чтобы избавиться от комплексов. Лопоухость – одна из распространенных проблем, с которой обращаются к пластическим хирургам. О том, насколько сложная эта процедура и какими последствиями она может обернуться, рассказала Анастасия Глазик. Об этом сообщает "Пятый канал".

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Бытует мнение, что на лопоухость влияет размер ушной раковины. Однако это не совсем так. По словам медика, в большинстве своем все зависит от ее конфигурации. Так, во время операции корректируется не только размер, но и глубина. Также важно, что хирург работает только с хрящом, не затрагивая при этом глубокие ткани. Именно поэтому люди, которым по долгу профессии необходим идеальный слух, могут не переживать – хирургическое вмешательство не повредит.

Несмотря на это, определенные риски все же есть. Если лопоухость уж больно выраженная и хрящ был ушит чересчур сильно, то может возникнуть некроз хряща. Однако, по словам врача, случается такое редко. Другая проблема, с которой может столкнуться пациент, связана с плохо заживающими швами. Так, порой их приходится снимать, а потом заново накладывать.

Стоит отметить, что противопоказания для операции тоже имеются. Например, отопластику нельзя делать людям, страдающим от онкологии и воспалительных заболеваний.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Николай Гынгазов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 19:39 Источник: "Пятый канал" • Требует проверки

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