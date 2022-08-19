Некроз и плохо заживающие швы: Чем опасна пластика ушей

В современном мире дефекты внешности давно уже не являются приговором. Нередко люди ложатся под нож, чтобы избавиться от комплексов. Лопоухость – одна из распространенных проблем, с которой обращаются к пластическим хирургам. О том, насколько сложная эта процедура и какими последствиями она может обернуться, рассказала Анастасия Глазик. Об этом сообщает "Пятый канал".
Бытует мнение, что на лопоухость влияет размер ушной раковины. Однако это не совсем так. По словам медика, в большинстве своем все зависит от ее конфигурации. Так, во время операции корректируется не только размер, но и глубина. Также важно, что хирург работает только с хрящом, не затрагивая при этом глубокие ткани. Именно поэтому люди, которым по долгу профессии необходим идеальный слух, могут не переживать – хирургическое вмешательство не повредит.
Несмотря на это, определенные риски все же есть. Если лопоухость уж больно выраженная и хрящ был ушит чересчур сильно, то может возникнуть некроз хряща. Однако, по словам врача, случается такое редко. Другая проблема, с которой может столкнуться пациент, связана с плохо заживающими швами. Так, порой их приходится снимать, а потом заново накладывать.
Стоит отметить, что противопоказания для операции тоже имеются. Например, отопластику нельзя делать людям, страдающим от онкологии и воспалительных заболеваний.