День Прохора и Пармена: что нельзя делать 10 августа

ИСТОРИЯ
В священном писании говорится, что 12 святых апостолов созвали своих учеников и выбрали семь из них, которые взяли бы на себя быт. Прохор и Пармен оказались среди них.
Святой апостол Прохор был единомышленником апостола Петра и епископом Никомедии. Он стал жертвой гонений в Антиохии, когда не отступился от веры в Христа.
Святой апостол Пармен проповедовал христианство во втором веке в Македонии, там же и умер как мученик и был причислен к лику святых. Но есть и другая версия его жития – говорили, что он скончался в то время, когда апостолы были в Иерусалиме.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
В народе говорили: На Прохоры — Пармены не затевай мены. Люди верили, что в этот православный праздник ни в коем случае нельзя торговать. Все деньги, которые будут выручены с торговли в этот день, пропадут.
В этот церковный праздник принято было заниматься полевыми работами и собирать урожай. Люди отправлялись в лес по грибы и ягоды. Обычно в этот день урожай был хорошим.
Также в этот день славили кузнецов. Люди верили, что кузнецы наделены сверхспособностями, так как куют железо.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 АВГУСТА 2022 ГОДА
В этот день помимо запрета на торговлю есть также запрет на шитье и вязание. Девушкам нарушение этого запрета сулило проблемы в семейной жизни и любовных делах. Также в этот день нельзя конфликтовать с родными.