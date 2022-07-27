Такого раньше не видели! В Подмосковье найдет необычный гриб

Необычный гриб удивил вышедшего в лес жителя Московской области.

Казалось, такое долгое и однообразное занятие, как поиск грибов не может поразить настолько, чтоб о нем заговорили даже те, кто к тихой охоте не имеет и малейшего интереса. Однако грибнику из Подмосковья удалось удивить интернет-пользователей. Он опубликовал в Сети снимок, на котором запечатлен необычный подосиновик – с очень длинной ножкой.

Многие в интернете признались, что такого гриба раньше никогда не видели. Необычную форму подосиновика объяснил миколог Максим Дьяков, беседуя с интернет-изданием "Подмосковье сегодня". По его словам, это может быть связано с тем, что гриб рос среди мха и зарослей трав, и чтобы дотянуться до солнца, подосиновик вырос до 30 сантиметров.