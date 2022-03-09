Привыкшие к комфорту немцы испытывают финансовые трудности из-за антироссийских санкций.

Антироссийские санкции ударили как по США, так и по Европе. Особенно несладко приходится простым гражданам, которые уже сейчас серьезно страдают от бешеного роста цен на топливо.

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"Дни.ру" поговорили с 65-летней русской немкой, которая из-за антироссийских санкций еле сводит концы с концами в ГДР. Алина Веллер после развала Советского Союза перебралась из России в Германию. Семья успела обустроить быт, но теперь с ужасом говорит о своей жизни и будущем. По ее словам, с такими ценами на бензин в Европе скоро люди пересядут на велосипеды. Привыкшие к комфорту немцы попросту деморализованы.

"Я думала, в этом году мы съездим в отпуск. А теперь из-за этого всего придется опять сидеть дома. Цены просто ужас. Сидим, злимся и ждем. Вчера поехали машину заправить. Два евро за бензин, это же обалдеть можно! Да с моей пенсией я в лужу сяду! Я только говорю "Да хоть бы они сдохли там все!" – ругает свое правительство русская немка.

При этом в стране идет жесткая антироссийская пропаганда. Многие соседи Веллер – коренные немцы – попросту не знают, что такое Донбасс, и за что вступилась Россия. Все в немецких СМИ преподносится через призму лжи.

"Как только я начинаю читать немецкую прессу, мне хочется плеваться, я сразу выбрасываю эти газеты. Соседи наши тоже начинают нам что-то говорить, я их спрашиваю, знают ли они про Донбасс. Они глаза вылупят и молчат", – рассказала в беседе с "Дни.ру" русская немка.

С 2015 года Германию душат мигранты, которые потоком хлынули из Африки и Ближнего Востока. Теперь добавились украинцы, говорит женщина. Все они будут получать пособия, которые выплачиваются из налогов немцев. Это может привести Германию к удручающему положению, с ужасом говорит Алина.