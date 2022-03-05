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Общество
Юристы оценили закон об ужесточении наказания за незаконные митинги

Юристы оценили закон об ужесточении наказания за незаконные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о вооруженных силах РФ и ужесточении наказания за участие в несанкционированных митингах. Эксперты в беседе с "Дни.ру" поделились мнением о принятых мерах.
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Подписанный главой государства закон усиливает ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Также предусмотрена ответственность за призывы к незаконным митингам и участие в подобных акциях – до пяти лет лишения свободы.

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"Мы с вами должны понимать, в каких условиях находимся. Я не хочу говорить о том, что весь мир атаковал нас экономически, финансово, но мы, очевидно, находимся в сложной ситуации. И при этом иметь внутри людей, которые по глупости или злонамеренно начинают подтачивать государственность изнутри, то говорить о том, что ущемляются их демократические права на работу в интересах иного государства, не приходится", – высказался кандидат юридических наук, адвокат Шота Горгадзе.

Эксперт отметил, что нужно видеть разницу между выражением гражданской позиции и вредом государству, которое находится под угрозой полномасштабной войны.

Юристы обращают внимание, что по идущим сейчас судебным делам виновные по новому закону могут получить до пяти лет лишения свободы.

По мнению экспертов, законы о наказании за фейки о действиях российских войск, призывы к введению санкций против России и к участию в несанкционированных митингах необходимы в нынешних реалиях.

Член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", адвокат, профессор Янис Юкша обратил внимание: недостоверная информация распространяется в основном среди молодежи, которая готова нарушать общественный порядок, создавая проблемы обществу и государству.

По словам юриста, коллективный Запад ведет против России информационную и экономическую войну, поэтому в сложившейся ситуации российское общество должно реагировать. "Необходимо прекратить тотальное вливание лжи на страницах интернета и всевозможных СМИ, поэтому это совершенно правильный шаг. Ни у кого не стоит задача, конечно, посадить на 15 лет, но необходимо остудить горячие головы хотя бы штрафными санкциями", – считает эксперт.

За распространение фейков о российской армии грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы сроком до трех лет или заключение до трех лет. Гражданина могут лишить свободы на 10 лет, если он совершил нарушение, использовав служебное положение, по мотивам ненависти или вражды. 15-летний срок заключения грозит в случае тяжких последствий нарушения.

Публичные призывы к воспрепятствованию использования российской армии для защиты интересов страны и ее граждан, которые привели к смерти по неосторожности, причинению вреда здоровью человека и имуществу, повлекли массовые беспорядки и т. д. будут наказываться штрафом от 300 тысяч до одного миллиона рублей, либо заключением до пяти лет.

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Фото: pixabay.com
Автор: 5 марта 2022, 15:35 Источник: Дни.ру

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