Юристы оценили закон об ужесточении наказания за незаконные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о вооруженных силах РФ и ужесточении наказания за участие в несанкционированных митингах. Эксперты в беседе с "Дни.ру" поделились мнением о принятых мерах.

прочитано 127 раз