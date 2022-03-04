Минздрав заявил о задержках поставок лекарств

Заместитель главы российского Минздрава прокомментировал ситуацию с поставками лекарств. По его словам, возникли трудности в логистической и транспортной сфере: из-за этого получение фармакологических средств несколько задерживается. При этом заводы продолжают стабильно передавать продукцию.
Немногим ранее сайт телеканала "360" передавал слова Минздрава о том, что Россия имеет достаточный запас препаратов. Информация была озвучена на встрече, участники которой обсуждали положение отечественной фарминдустрии.