"Арктическое вторжение" затронет россиян на следующей неделе

Эксперт Александр Шувалов предупредил о том, что на Россию надвигается "арктическое вторжение". Оно коснется сразу нескольких регионов. На Северном Урале, а также в Башкортостане и Татарстане морозно будет ориентировочно 7 и 8 марта. А вот москвичам придется утепляться чуть позже: с 8 по 10 число.
Специалист объяснил "Радио 1", что столбики термометров в Московской области опустятся ночью до -15 градусов. Согласно прогнозу погоды, днем значительно не потеплеет. Долгожданное повышение температуры порадует народ с середины месяца, отметил метеоролог.