День Федора Тирона масленичная "лакомка": народные приметы 2 марта

История
Благодаря своему прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди. В день Мариамны женщины произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы.
Что касается масленичной недели, к третьему дню празднования набирали обороты, начиналась Широкая Масленица. Праздновать ее начинали массово во всех домах – пекли блины, звали гостей, деревнях в складчину варили пиво. Третий день Масленицы также именуется "Лакомкой" или "Тещиными блинами". В этот день мужья приходили к мама жен на блины, а хозяйки старались удивить гостей особым разнообразием лакомств.
Что нельзя делать 2 марта
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты этого дня. В третий день Масленицы нельзя не стоит смотреть в небо, падающая звезда может предречь болезнь. Не стоит в православный праздник Федора Тирона ссориться с близкими и вообще как либо обострять отношения. В масленичную неделю не стоит занимать деньги, проводить переговоры и принимать серьезные решения. На церковный праздник Федора Тирона и Мариамны Кикиморы нельзя надевать новую одежду и есть из новой посуды.
Приметы и традиции
2 марта 2022 года отмечается третий день Широкой Масленицы, а также церковный праздник Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В это время особое внимание уделяли приметам и традициям.
- теплая погода – скоро стоит ожидать похолодания.
- туман низко опустился – последний месяц весны окажется прохладным
- яркий месяц светит – год выдастся урожайным
- если птицы возвращаются – весна совсем скоро прибудет.