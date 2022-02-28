День памяти Макария Невского и масленичный "заигрыш": народные приметы 1 марта

Масленица – праздник, который объединил народные и религиозные приметы. Каждый день имеет свои традиции.

ИСТОРИЯ

Этот праздник появился много веков назад и имеет языческое происхождение. Люди придавали этому празднику значение встречи Нового года, то есть нового лета.

После прихода христианства народ забыл некоторые традиции. Однако Масленицу празднуют повсеместно до сих пор. Теперь же этому православному празднику придают еще более широкий смысл.

Первоначальный период народных гуляний (день весеннего равноденствия) сменили последней неделей до Великого поста.

ПРИМЕТЫ

1 марта 2022 года выпадает на день памяти Макария Невского. Этот православный праздник называют еще масленичным "заигрышем" или Ярилиным днем. Также отмечается начало календарной весны.

1 марта крестьяне начинали готовиться к полевым работам. Готовили инвентарь и приводили в порядок дом. Люди стремились набраться побольше сил, ведь впереди много трудов.

Считалось, что если начнешь копить деньги 1 марта, то накопишь сумму очень быстро.

Во второй день Масленицы, Заигрыш, устраивали народные гуляния. Люди верили, что в это время можно найти свою вторую половинку. Люди ходили на ярмарки и устраивали веселье в масках и костюмах.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Нельзя проводить обряд венчания. Нельзя ругаться дома с родными, нельзя обижаться на кого-либо. Запрещено сидеть весь день дома, следует выходить на улицу и прогуливаться.