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Пять фактов о самом дорогом ресурсе

Пять фактов о самом дорогом ресурсе

Елена Мильто

Елена Мильто блогер

 Кандидат психологических наук, популяризатор психологи эффективности, автор методики шэфф-мышление
Сегодня время по праву остается самым дорогим ресурсом человечества. Оно невосполнимо, с ним можно лишь дружить, понимая его законы и особенности. Как это сделать, рассказывает Елена Мильто, кандидат психологических наук, популяризатор психологи эффективности, автор методики шэфф-мышление.
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1. Невозможно прожить вчерашний день еще раз

Это знают все, но не все используют это знание себе на пользу. Невозможно прожить еще раз? Тогда проживем один раз, но осознанно и с максимальным результатом.

Начнем, конечно, с планирования, в комфортном для себя темпе, без попытки все успеть.

Включаем в список дел не более 9 задач на день. Включаем сюда и личные, и домашние, и рабочие. Самое трудоёмкое дело только одно, 3 средней тяжести и 5 мелких. Вносим в план перерывы, приемы пищи, выход на свежий воздух.

Каждое дело при таком раскладе будет дозировано забирать силы и время, а сложную задачку лучше поставим на время максимальной трудоспособности. И помним правило эффективного мышления – если делаем, то делаем сразу хорошо.

2. Не зная национальных особенностей отношения со временем, можешь попасть в просак

Если у южан это сиеста и неторопливость, то, например, японцы, где просят прощение даже за 15-секундное опоздание, – полные им противоположности. Культура отношения ко времени разная, и важно знать и учитывать нюансы отношений со временем в путешествиях.

3. Время имеет свои иллюзии: то растягивается, то проносится молниеносно. Отпуск пролетает стрелой, а время на скучном совещании тянется безмерно долго

Мозг приспосабливается к происходящему и выдает лучшие или простые решения: например, быстрее и больше обрабатывает информации в экстремальной ситуации или каждый новый опыт, с годами практики, обрабатывает длительнее по факту, но с нарастающим ощущением скоротечности. Еще, после 40 усваивается новая информация дольше, а каждый день проскакивает все быстрее.

Знать о возможных искажениях восприятия времени не просто надо, это полезно и выгодно. Как в планировании будущего, так и в ретроспективной необходимости вспомнить.

4. Биологические часы – неэфемерная фантазия, а наша реальность

Полет на самолете, ночная работа, смена часовых поясов приносят нам бессонницу или лишают легкости утреннего пробуждения.

Наши биочасы синхронизированы с природным циклом "день-ночь" и составляют чуть более, чем 24 часа – 24,2 часа. Сбиваешь их и все валится из рук. Если сбивка происходит разово (встретили новый год), то здоровый организм быстро приходит в себя. Но если эти сбои хронические, то и последствия будут катастрафическими, вплоть до проблем со здоровьем.

Важно не сбивать график сна-бодрствования, вводить и следовать приятным привычкам успокоения перед сном, перестать есть на ночь и особенно сладкое, утро начинать с распахнутых штор или встречи с другим ярким источником света. И не экономить на сне.

5. Время и женщины похожи

Каждая женщина живет в ритмах и в этом похожа на время: мы в цикле (обновление организма раз месяц, вынашивание ребенка 9 месяцев и пр) и оно в цикле (времена года, сутки и пр). А цикличность – это порядок.

Сегодня мы спешим жить и часто неуважительно относимся ко времени. И тут важны приоритеты. Гармония и баланс – лучший выбор. Да он сложный и ресурсозатратный, и для его поддержания нужны снова ресурсы. Вот и еще один цикл. Цикл времени для женщины и женщины во времени.

Время – это жизнь. От сонастроек с ним зависит качество и количество проведенных нами лет на земле. Именно поэтому в психологии эффективности рекомендуется подружиться со временем, изучив его специфику. Инструменты эффективного мышления позволяют встраивать время в жизнь, а жизнь во время, так и рождается правильный тайм-менеджмент не из переводных книжек из чужой ментальности, а менеджмент без насилия, через понимание и принятие, когда твое время и твои правила в одних руках.

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Фото: pixabay.com
7 февраля 2022, 17:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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