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Общество
День памяти святой Харитины: что нельзя делать 18 октября

День памяти святой Харитины: что нельзя делать 18 октября

Харитина – вестница будущих холодов.
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История

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Сюжеты Православные праздники

Харитина жила в Киликии около 303 года нашей эры. Девушка несла веру в Господа и наставляла людей на пусть истинный, однако подверглась гонениям. Однако не отреклась она от Христа не смотря на страшные пытки, которым была подвергнута. Каждое из истязаний сопровождалось чудом: остриженные волосы выросли, а попытка утопить ее – не увенчалась успехом. Целой и невредимой вышла она из пены морской, где ее схватили вновь, чтобы надругаться над ее целомудрием. Тогда девушка, взмолившись, отдала Богу душу. В честь ее самоотверженности и был установлен сегодняшний православный праздник.

Традиции и приметы

Женщины пряли шерсть, а первую нитку надевали детям на левую руку – она защищала от сглаза.

Мужчины начинали валять валенки к зиме.

Утренний туман рассеялся – к хорошей погоде.

Выпавший снег – к урожаю ржи, а его отсутствие – к позднему покрову.

Штиль – к сильным холодам.

Все сны имеют положительное значение, обещают прибыль или долгожданное приобретение.

Что можно делать в День памяти святой Харитины

Чтить память Святой мученицы Харитины.

Ткать, прясть шерсть, заниматься рукоделием.

Голодать, чтобы очистить тело и душу: от тягостей, обид, плохих мыслей.

Что нельзя делать 18 октября

Запрещается в сегодняшний церковный праздник начинать отношения, звать замуж, играть свадьбу – счастья это не принесет.

Переезд следует отложить – резкая смена обстановки принесет неудачи.

Нельзя в день памяти Святой Харитины завидовать – постарайтесь порадоваться успеху всех знакомых людей.

Запрещается сквернословить – в этот православный праздник лучше побольше молчать, чтобы не накликать беду.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 октября 2022, 00:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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