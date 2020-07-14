В Тушине освятили часовню храма святого равноапостольного великого князя Владимира

14 июля на месте строительства храма, неподалеку от домашней арены футбольного клуба "Спартак" и жилого кластера "Город на реке Тушино-2018", состоялось освящение памятной часовни. Чин совершил Преосвященный Фома, епископ Бронницкий, управляющий Северо-Западным столичным викариатством.



Освящение часовни является одним из важнейших этапов строительства храмового комплекса на территории интенсивно развивающегося нового жилого кластера. Полностью деревянная часовня – одно из самых высоких сооружений, выполненных из клееного бруса в России. Скоро здесь начнутся первые богослужения.

"Сегодня мы явились свидетелями важного события – освящения часовни будущего храма святого князя Владимира как раз в день памяти Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших", – отметил Владыка Фома. Он напомнил, что они лечили всех страждущих независимо от того, были ли у них средства на оплату врачебных услуг. За непоколебимую веру и непрестанные молитвы Всевышний одарил Косму и Дамиана даром исцеления, что позволило им излечивать даже самых безнадежных больных.

"Думается, что сегодняшнее мероприятие символично для всех православных. Пандемия показала, насколько большое значение имеет вера врачей в исцеление своих больных" – сказал Владыка Фома.

Культурно-просветительский комплекс, расположенный на живописном участке общей площадью более двух гектаров у набережной Москвы-реки посвящен святому равноапостольному князю Владимиру и призван стать духовным центром не только для жителей близлежащих жилых кварталов, но и для всех москвичей и гостей столицы. На выделенной территории будут расположены храм, отдельно стоящая колокольня, часовня и музей.

Центральный храм общей площадью более полутора тысяч квадратных метров рассчитан на тысячу прихожан. Живописная прогулочно-парковая зона на набережной общей площадью 11,87 гектаров предусматривает благоустройство современных детских площадок, площадок для игры в волейбол, открытых теннисных кортов, прогулочных зон и дорожек общей протяженностью более четырех километров. Запланированы дополнительное озеленение и высадка деревьев.

Строительство храмового комплекса ведет ООО "Стадион "Спартак". Проектированием объектов занимается одна из крупнейших проектных организаций России – Архитектурное бюро SPEECH, основанное в 2006 году архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.