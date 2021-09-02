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Общество
В России увеличат размер материнского капитала

В России увеличат размер материнского капитала

Глава Минтруда России выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Материнский капитал на детей в России увеличат уже в ближайший год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков на полях Восточного экономического форума, который начался 2 сентября во Владивостоке, пишет РИА ФАН.

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Котяков пояснил, что в бюджете Пенсионного фонда предусмотрена возможность индексации материнского капитала. После индексации его размер увеличится с прежних 483,8 тысячи рублей до 503,2 тысячи рублей на первого ребёнка в 2022 году, сообщает телеканал "360".

Объём выплаты на второго ребёнка возрастёт с прежних 639,4 тысячи рублей до 665 тысяч рублей. Таким образом, доплата за второго ребёнка составит 161,7 тысячи рублей, передаёт телеканал "Царьград".

Ранее заместитель министра труда Ольга Баталина заявила, что ведомство планирует смягчить требования для назначения пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Новые нормы будут предусматривать правило нулевого дохода, благодаря которому на выплаты на детей в России смогут рассчитывать и беременные женщины, даже в случае если они лишились официального заработка до периода беременности. Кроме того, в ведомстве напомнили о выплатах родителям-одиночкам на детей в возрасте от восьми до 17 лет с 1 июля 2021 года.

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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 09:17 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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