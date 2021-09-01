"Сириус" станет ориентиром для всех российских школ

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане
партнеры
Среда
1 сентября
Лента новостей
13:33
Являлась пьяной: Солист "Непары" смешал с грязью беспорядочную партнершу
13:24
Борисова врезала Волочковой после позорного скандала: Ей нужен психиатр!
13:11
Растрепанная и в ночнушке: Кравченко поразила народ странным видом
13:03
Боярская прогнала обиженного на упреки Матвеева
13:03
"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой
13:00
В российской школе появился первый "Ы" класс
12:50
Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине
12:39
"Темнело в глазах": Фадеев вытащил больную Савичеву из страшной зависимости
12:38
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
12:38
"Страшно до жути": у беременной Рапунцель угроза выкидыша
12:29
Дарья Мороз получила горькую весть накануне дня рождения: Эмоций сейчас больше, чем слов
12:13
Путин назвал вероятную численность населения России без распадов страны
12:04
Прокляну: плюнувший в Макееву бессовестный Малахов взбесил ее смазливого мужа
12:02
За сутки в России выявили 18 368 больных ковидом
11:40
Обряд на смерть: проклятая после появления у Малахова актриса слегла и ничего не ест
11:37
"Менты и наркошмон": чем закончилась свадьба Моргенштерна
11:02
Зеленский готов встретиться с Путиным "в любое время"
11:01
Забыли договориться: Киркоров слил в Сеть реальное фото Лорак
10:58
Стало известно о состоянии переломанного Полежайкина из сериала "Папины дочки"
10:20
Власти России хотят смягчить требования для выплаты пособий на детей
10:01
А как же Богомолов? Собчак оторвалась с голым стриптизером
09:55
"Я был совершенно охреневшим, полуадекватным, невыносимым": Стычкин откровенно о бурной молодости
09:23
"Без кольца": женатого Галкина поймали с поличным
09:00
Льготы, штрафы и больничные: что изменится в жизни россиян с 1 сентября
08:40
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
06:34
Праздник Донской иконы Божией Матери: что нельзя делать 1 сентября
04:27
Рецепт перепелок от Екатерины Андреевой
02:08
"У меня баба с такими сиськами!": вскрылась подноготная опубликовавшего фото голой жены Джигурды
00:09
Голая Клава Кока и виляющая промежность Брежневой: зачем оголяются российские звезды
23:42
Гороскоп на сентябрь 2021 года
22:02
В окружении Зеленского предложили переименовать Украину: Мы работаем над этим
21:58
В Москве приезжий ограбил пенсионера
21:56
На свадьбе Моргенштерна произошла драка
21:20
Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты по интеграции России и Белоруссии в сентябре
21:04
В Москве задержанный сотрудниками ДПС мужчина укусил полицейского в пах
20:44
"Решил авторитетом надавить": вставшего в позу Крутого спустили с небес на землю
20:33
Политолог Погребинский: Зеленский может пообещать Байдену принять афганских беженцев на Украине
19:52
"Душа вытекла": сбежавшего из России Панина оплевали после трогательного признания
19:47
На Украине готовятся к газовому кризису из-за запуска "Северного потока – 2"
19:32
Протрезвевшая Макеева схватилась за голову после объявления об уходе
19:05
"Новый папочка теперь?": Разведенку Бородину распекли за страсти с мужчиной
18:54
"Умер он от того, что стал трезвым": вдова раскрыла правду о смерти Балабанова
18:49
"Она в коме": Шаляпин готовится стать наследником многомиллионного наследства жены из Канады
18:19
Прикончил муж? Вскрылись предсмертные заметки принцессы Дианы
18:19
Приготовившая интимную смазку Собчак заявилась на свадьбу к Моргенштерну с голой грудью
18:13
Брошенка Бузова умоляет найти своего первого парня
17:56
В Петербурге у мужчины сгорел автомобиль после ссоры с таксистами
17:36
Названа самая популярная молодая артистка России
17:35
"Чтобы никому не досталось, это все мое!": Лазареву застукали с извращенцем Паниным
17:31
Лавров отреагировал на интерпретацию слов о Сталине: Это подло
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С женой все непросто": муж Макеевой всерьез испугался за жизнь звезды
"Не позволю!": Оскандалившаяся Бузова плюнула в лицо коллеге
"Помогите!": запертая дочь Успенской с мольбой обратилась к народу
Заплеванная Макеева объявила об уходе
"Наконец-то!": народ обрадовался уходу скандалистки Макеевой
Протрезвевшая Макеева схватилась за голову после объявления об уходе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"Сириус" станет ориентиром для всех российских школ

"Сириус" станет ориентиром для всех российских школ

На федеральной территории "Сириус" открывается новая школа, детсад, Высшая школа музыки, колледж информационных технологий, магистратура и аспирантура Научно-технического университета. Одна из задач образовательного центра – масштабирование накопленного опыта для развития российских школ, отметила руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.

прочитано 216 раз

По ее словам, благодаря своим педагогам образовательный центр создает лучшие в России передовые практики. "Поэтому одной из задач "Сириуса" мы видим масштабирование нашего опыта, использование его для развития школ нашей большой страны", – сказала Шмелева.

ПО ТЕМЕ

В "Единой России" вступились за "стобальников" по ЕГЭ

Путин поддержал предложение Шмелевой по капремонту школ

В большинстве регионов наблюдается "неравенство" даже государственных школ, констатировала она. Шмелева отметила, что во многих из них приоритет отдается "избранным" школам, куда привлекаются лучшие педагоги, поставляется оборудование, развивается инфраструктура.

Школы, не получившие таких привилегий, остаются без драйверов развития, заявила Шмелева. Она указала на важность федеральных мероприятий, направленных на улучшение всех школ до уровня лучших в регионе.

Шмелева считает, что развитие общего образования необходимо измерять по средним показателям по стране. "Сириус" готов помочь государству и выступить в этом проекте центром компетенций, сказала руководитель образовательного центра.

Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федеральную списка "Единой России". Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Er.ru
Автор: 1 сентября 2021, 12:29 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость840356
Пожаловаться Ответить
Какой-Такой Сириус?!!)))Сириус Блэк что ли,из всеми так"Любимого"Гарри Поттера?!!)))))
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Являлась пьяной: Солист "Непары" смешал с грязью беспорядочную партнершу

Артист все разрушил
Шоу-бизнес

Растрепанная и в ночнушке: Кравченко поразила народ странным видом

Актриса оказалась очень простой
Шоу-бизнес

"Без кольца": женатого Галкина поймали с поличным

Мужчина решился на холостяцкую акцию
Шоу-бизнес

"Сынишку жалко": Орущая в пьяном угаре известная актриса учинила дебош

Соседи молят о помощи

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 368 больных ковидом
В России за сутки коронавирус выявили у 17 813 человек
В России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки

Спорт

"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей

Регионы

В Петербурге у мужчины сгорел автомобиль после ссоры с таксистами
В Челябинске у пенсионерки выманили деньги через "Одноклассники"
В Ростовской области пациент выпал из окна ковидного госпиталя
На Сахалине поймали группу наркоторговцев
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+