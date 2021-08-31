"Единая Россия" усиливает систему охраны лесов

Парламентарий указал на важность профилактики пожаров. "Нас ждет серьезная работа – закрыть все потребности регионов", – отметил депутат.
Валуев напомнил, что "Единая Россия" неоднократно обращала внимание на необходимость увеличения числа работников лесоохраны и количества лесопатрульной техники.
По словам законодателя, правильно потраченные средства дают возможность подготовиться к пожароопасному сезоны, который ожидается в ближайшие годы. С такими ситуациями нужно справляться с минимальными потерями, заявил Валуев.
Входящая в пятерку избирательного списка "ЕР" детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила необходимость снижения бюрократических барьеров для волонтеров, желающих работать в зонах ЧС. Это позволит быстрее оказывать помощь людям, уверена она.
При разработке новых подходов к распределению федеральных средств на лесоохрану нужно учитывать не площадь регионов, а их реальные потребности, считает Кузнецова.
Выделение 24 миллиардов рублей на сохранение лесов означает двукратное увеличение финансирования на такие мероприятия. Свои обязательства перед регионами федеральный центр выполнит на 100%.
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