"Единая Россия" усиливает систему охраны лесов

На сохранение лесов от пожаров будет выделено 24 миллиарда рублей, заявил президент Владимир Путин на съезде "Единой России". Новая методика позволит быстрее реагировать на возникающие угрозы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

