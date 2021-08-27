Жириновский предложил уравнять отцов и матерей в правах

Российский политик, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил уравнять мужчин и женщин в правах на финансовую помощь от государства. Также он выступил с идеей учредить в стране День отца.
Жириновский напомнил, что в настоящее время в России мужчин меньше, чем женщин, поэтому для улучшения демографии необходимо заботиться о них соответствующе. В частности, политик считает необходимым сделать материнский капитал семейным, поскольку в стране немало отцов-одиночек, которые не получают господдержки, сообщает "Радио 1".
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Почему Долина так плохо выглядит?
Отношения моей девушки с моим отцом
Жена ко мне охладела