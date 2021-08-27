В Рособрнадзоре сообщили о планах изменить ЕГЭ по всем предметам

Модель ЕГЭ для школьников, которые будут сдавать экзамены в 2022 году, изменится. Об соответствующих планах сообщили представители Рособрнадзора.
В образовательном ведомстве намерены постепенно вводить изменения в формат госэкзаменов с 2022 по 2024 год. Эксперты отметили, что осенью текущего года Федеральный институт педагогических измерений обнародует обновлённые контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 2022 года.
В Рособрнадзоре пояснили, что новые стандарты будут призваны не столько проверить знание выпускниками правил и формул, сколько умение применять их на практике. Специалисты считают, что школьники должны научиться анализировать, структурировать и совмещать данные, а также делать правильные выводы на основе полученной информации.
Представители ведомства обратили внимание, что оптимальная длительность ЕГЭ по русскому языку была определена в ходе специальных исследований, поэтому менять её не собираются. Кроме того, эксперты сообщили об оказании всесторонней психологической поддержки школьникам вовремя и до сдачи экзаменов, сообщает Life.
Помимо этого в образовательном ведомстве рассматривают возможность проведения госэкзаменов в двух видах: письменном и компьютерном. Экзаменуемые смогут выбрать любой из них.
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