Собянин рассказал об успехах выпускников реабилитационных школ-интернатов на ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что золотыми медалями за успехи в учебе были награждены девять выпускников реабилитационных школ-интернатов.

Современное московское образование – это синоним равных возможностей. В последние годы в городе проводилась большая работа для того, чтобы дети с инвалидностью могли учиться наравне со всеми. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья сложнее добиваться успехов, однако их труд и упорство должны являться примером для остальных.

Так, девять выпускников московских школ-интернатов без каких-либо скидок на здоровье сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) наравне с остальными сверстниками, получили золотые медали за особые успехи в учебе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил успехи учащейся школы-интерната № 1 Элизабет Пфанненшмидт, которая вошла в число победителей Всероссийской олимпиады школьников. Незрячая девушка стала лучшей по немецкому языку. Также она получила диплом призера по французскому языку.

"Инвалидов считают людьми с ограниченными возможностями, она показала, что это люди с безграничными возможностями", – сказал Собянин.

Большинство воспитанников школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центров находит достойное место в жизни. Свыше 60% выпускников поступают в высшие учебные заведения и успешно реализуют себя в различных профессиональных областях.

Так, призер Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Андрей Якубой сдал ЕГЭ на 100 баллов и поступил в вуз на факультет фундаментальной и компьютерной лингвистики. А Егор Кудрявцев, который улился по Брайлю с 4 класса, а также участвовал в шахматных турнирах и окончил музыкальную школу, планирует получать высшее образование по направлению "История".

Вероника Борисова выбирает между направлениями "экономика" и "лингвистика", Анастасия Николейшвили мечтает стать переводчиком, а Артем Дарчинян стал студентом факультета права Высшей школы экономики.

Выпускница Реабилитационно-образовательного центра №76 Анна Ермакова поступает в вуз на географический факультет. Еще одна медалистка этого центра Мария Романова хочет стать специалистом в области ветеринарно-санитарной экспертизы. А выпускницу Реабилитационной школы-интерната № 32 Дарью Усенко привлекает работа в сфере рекламы и связей с общественностью.

Сергей Собянин отметил, что в Москве работают восемь школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центров. Общее количество учащихся – две тысячи человек. Все они являются детьми с ограниченными возможностями здоровья. "Там созданы все условия для обучения, творчества и гармоничного развития учащихся", – подчеркнул мэр столицы.