В Госдуме хотят изменить критерии нуждаемости граждан в пособиях

Критерии оценки нуждаемости граждан в пособиях от государства необходимо изменить. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Бессараб пояснила, что цены на недвижимость и имущества разнятся от региона к региону: к примеру, квартира в столице стоит намного дороже, чем даже две аналогичных в посёлке на Севере России. Поэтому парламентарий считает необходимым создавать региональные комиссии для рассмотрения каждого случая в индивидуальном порядке, сообщает Ura.ru.
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