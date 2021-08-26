В Подмосковье арестовали сотрудницу дома престарелых за избиение постояльцев

В подмосковном Реутове суд арестовал 54-летнюю сотрудницу дома престарелых, подозреваемую в избиение постояльцев. Об этом сообщили представители регионального следственного управления.
По версии следствия, санитарка причастна к двум эпизодам нанесения побоев нескольким подопечным. Кроме того, она жестоко обращалась с постояльцами и не оказывала им должного ухода. В ГСУ СК России по Московской области добавили, что на допросе женщина созналась в содеянном, передаёт RT.
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