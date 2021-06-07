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Общество
Сбежавший из Белоруссии Шепелев в ужасе от происходящего в стране: Депрессия и страх

Сбежавший из Белоруссии Шепелев в ужасе от происходящего в стране: Депрессия и страх

Телеведущий Дмитрий Шепелев провел на родине два дня.
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Дмитрий Шепелев всегда с радостью приезжал в Белоруссию, ведь там жили его близкие друзья. Последняя поездка телеведущего была не такой веселой, как обычно. Его шестеро друзей были вынуждены покинуть страну.

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Сюжеты Новости Белоруссии

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

По словам Шепелева, в Минске, где он родился, люди разделились: есть те, кто мечтает о переменах, и те, кто по разным причинам молчат. "Общее между этими реальностями только депрессия и страх", – отметил шоумен. Телеведущий рассказал, что сейчас люди, живущие в Белоруссии, боятся микроавтобусов, в которые заталкивали несогласных с действующим режимом.

Дмитрий признался, что ему весьма сложно справиться с эмоциями и не поддаться панике. Приближаясь в границе Белоруссии, шоумен очень волновался. Он поражен мужеством людей, оставшихся в Минске, где есть "реальная опасность ареста". Телеведущий подчеркнул, что не призывает ни к чему, а лишь делится своими ощущениями.

Напомним, недавно был задержан основатель признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. На прошлой неделе гостелеканал ОНТ представил интервью блогера. То, что сказал журналист, шокировало общественность.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 11:58 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость754514
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Шепелев, сиди на <цензура> ровно и молись на Россию, вылез в люди благодаря певички- давалки
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