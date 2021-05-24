До нуля градусов: синоптик предрек аномальное похолодание в июне

Начало июня в Москве и Московской области будет аномально холодным. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится солнечная летняя погода с температурой воздуха от 20 до 25 градусов тепла. Но уже к концу мая-началу июня значительно похолодает: в первые пять дней лета в Москве и Подмосковье подует северный ветер, а воздух местами может остыть даже до нуля градусов, сообщает телеканал "360".
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