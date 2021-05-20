Путин поддержал инициативу "ЕР" о присвоении звания "Город трудовой доблести" 11 городам

Звания "Город трудовой доблести" получат Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень.

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По словам Турчака, эти города достойны звания. Их вклад подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, отметил секретарь генсовета партии.

Он напомнил, что год назад президент поддержал инициативу партии о присвоении почетного звания 20 городам. В большинстве из них "Единая Россия" вместе с местными жителями и Российским-военно историческим обществом определила места, где будут располагаться памятные стелы.

«В настоящий момент в городах идет процесс их установки», — сказал Турчак.

Он отметил, что благодаря кампании по присвоению почетного звания жители городов начали больше интересоваться историей своей малой родины, событиями военного времени и подвигами тружеников тыла.

Путин сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с гражданами. «Поэтому так и будем действовать дальше», —сказал глава государства.

Также в партии предложили расширить список городов-претендентов на почетное звание. Единороссы готовы провести подготовительную работу летом. Люди надеются, что таких городов будет больше, сказал Турчак.