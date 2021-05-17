Настоящая жара: температура в Москве и Подмосковье сильно поднимется

Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столичном регионе 18 мая. По словам синоптика, температура воздуха в Москве и Московской области превысит 30 градусов.
Макарова сообщила, что днём в Москве столбики термометров достигнут отметок в 29-31 градус, а на востоке Подмосковья воздух может прогреться до 33 градусов тепла. Эксперт обратила внимание, что для столицы температура свыше 30 градусов считается жарой, сообщает RT.
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