Российские зоозащитницы разделись у здания Минсельхоза ради защиты коров

Российские зоозащитницы провели необычную акцию у здания Министерства сельского хозяйства. Они оголили груди, чтобы привлечь внимание к защите коров.
Всего у Минсельхоза выстроились в ряд восемь девушек, на которых были надеты маски в виде коровьих голов. На обнажённые груди они нанесли надпись "хватит нас доить". Демонстрантки призывали использовать пальмовое масло вместо животных жиров, чтобы избавить животных от страданий, сообщает телеканал "360".
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