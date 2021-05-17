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Общество

Извержение вулкана в Исландии сняли на видео

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Всего в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика извергается вулкан с романтическим названием Фаградальсфьядль, передает Пятый канал. В переводе с исландского это означает "гора красивой долины". Теперь эта гора извергает лаву так, как никогда раньше. Впрочем, специалисты уверены, что для людей он опасности не представляет. Происходящее сняли на видео.

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Автор: 17 мая 2021, 10:03 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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