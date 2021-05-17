Извержение вулкана в Исландии сняли на видео

Всего в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика извергается вулкан с романтическим названием Фаградальсфьядль, передает Пятый канал. В переводе с исландского это означает "гора красивой долины". Теперь эта гора извергает лаву так, как никогда раньше. Впрочем, специалисты уверены, что для людей он опасности не представляет. Происходящее сняли на видео.
Популярные темы форума
Собчак
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Предатели
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Что подарить мужу лудоману?