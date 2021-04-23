Матвиенко предложила увеличить майские праздники на постоянной основе

Сенатор заявила, что каникулы можно продлить за счет других выходных дней. При этом Матвиенко отметила, что решение об увеличении продолжительности майских праздников будет принято только с учетом мнения граждан. "Может быть, провести социологический опрос", – сказала она.
В Кремле пока никак не прокомментировали эту инициативу. Президент России Владимир Путин ранее одобрил предложение главного санитарного врача Анны Поповой увеличить каникулы. Период с 1 по 10 мая включительно будет объявлен нерабочим в стране.
Глава Роспотребнадзора пояснила, что такое решение было принято в целях защиты граждан от коронавируса. По ее словам, из-за разорванных майских праздников многим пришлось бы выезжать из города и возвращаться домой по несколько раз. Это в итоге могло бы привести к всплеску заболеваемости COVID-19.
За прошедшие сутки в России подтвердили 8 840 новых случаев заражения. Общее количество граждан, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,7 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 4,3 миллиона человек. От осложнений, вызванных ковидом, скончалось более 107 тысяч пациентов.
Ранее стало известно о формировании двух "российских" штаммов COVID-19. Все подробности – в этой статье.
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