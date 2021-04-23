Российский истребитель встретился с самолетом-разведчиком США над Тихим океаном

Со стороны Тихого океана к российским рубежам двигалась по воздуху некая цель, для перехвата которой с аэродрома был поднят истребитель МиГ-31, передает Life.ru. Целью оказался самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российская техника сопроводила его, проследив, чтобы не произошло нарушения границ.
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