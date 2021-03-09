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Общество
Эксперты предложили новые меры регулирования западных соцсетей в России

Эксперты предложили новые меры регулирования западных соцсетей в России

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Как воздействовать на нарушающие российское законодательство западные интернет-платформы, каких полномочий не хватает отечественным регуляторам – эти и многие другие вопросы эксперты обсудили в ходе круглого стола в Общественной палате. Специалисты рассказали о международном опыте и предложили ряд мер для исправления ситуации.
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Штрафы в отношении западных интернет-гигантов недостаточно крупные, к тому же нет механизма их взимания, отметил член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. По его мнение, поведение иностранных соцсетей обусловлено политическими причинами.

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Эксперты назвали способы повлиять на поведение западных интернет-платформ

Западные интернет-компании Ашманов назвал политическими инструментами США. Эксперт подчеркнул, что после 2016 года для сокращения цепочки управления в топ-менеджмент крупных интернет-платформ были внедрены представители разведывательных структур.

Член СПЧ призвал проработать законодательную базу для регулирования деятельности иностранных соцсетей. Кроме того, он считает необходимым создавать в России аналоги западных интернет-платформ. "Необходимо переносить туда бизнес-модели для тех, кто зарабатывает деньги на том же YouTube", – уверен Ашманов.

Кроме того, он напомнил, что западные интернет-компании по-прежнему не открыли свои представительства в России. "Если даже мы захотим блокировать YouTube, то не сможем этого сделать: аналога у нас нет", – сказал Ашманов.

Западные IT-гиганты ставят себя выше национальных интересов России, констатировал юрист, специалист в сфере информационных технологий Никита Куликов. Он напомнил, что Facebook по-прежнему помечает Крым частью Украины. Подобное поведение эксперт назвал проявлением сепаратизма.

Аналитик указал на ряд других нарушений со стороны западных социальных сетей. "Они не перенесли сервера в Россию, они блокируют статьи отечественных СМИ, но не блокируют опасный контент, не выплачивают штрафы, маркируют российские государственные медиа и не маркируют оппозиционные и иностранные ресурсы", – перечислил Куликов.

Юрист призвал выработать системный подход в отстаивании национальных интересов. По его мнению, необходимо обязать соцсети выполнять требования под угрозой запрета на размещение рекламы, открыть представительства в России, перенести в нашу страну службы модерации, выработать механизм взыскания штрафов с иностранных IT-компаний, а также ввести возможность уголовной ответственности для представителей этих площадок в России.

Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com

Директор Института проблем правового регулирования НИУ «Высшая школа экономики» Анна Дупан напомнила об опыте Китая в регулировании соцсетей. Но пойти таким же путем в России вряд ли возможно, считает эксперт.

Также она привела в пример Турцию, которая обязала западные IT-платформы открыть местные представительства. "Как альтернативу штрафам Турция рассматривает запрет на размещение рекламы на интернет-площадках, ограничение трафика, делистинг. Но от этого могут страдать пользователи", – пояснила Дупан.

По ее словам, самая распространенная мера в регулировании иностранных соцсетей – штрафы и блокировка контента. "Меры нужно разрабатывать, но они не должны ударить по интересам пользователей и бизнеса", – сказала эксперт.

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Автор: 9 марта 2021, 12:42

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